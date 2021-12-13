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    Около двух млн проблемных заемщиков реабилитированы в Казахстане

    13 Декабря 2021, 14:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно рассмотрения возможности предоставления приемлемой отсрочки по банковскому займу при невыполнении заемщиком условий договора до улучшения им своего финансового положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 2009 по 2021 годы на законодательном уровне были приняты меры, направленные на ограничение долговой нагрузки ипотечных заемщиков. Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» введен запрет на требование выплаты вознаграждения и неустойки, начисленных банками после 180 дней просрочки обязательства по ипотечным займам, ограничена выдача ипотечных займов в иностранной валюте заемщику, не имеющему доходов в валюте. Законодательно установлена предельная величина неустойки и пени за просрочку погашения займов, утвержден исчерпывающий перечень комиссий и иных платежей, взымаемых банками по кредитам», - написал Аскар Мамин в своем ответе.

    Дополнительно для защиты прав заемщиков с низким уровнем дохода введены запреты: на взыскание с денег в размере более 50 % от остатка на банковских счетах; изъятие пособий, социальных и жилищных выплат, образовательных вкладов.

    «Для реструктуризации проблемной задолженности граждан на нормативном уровне введен механизм реабилитации проблемных заемщиков. На сегодня по кредитам 1,9 млн граждан присвоен статус «реабилитирован», - заключил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Мажилис Общество
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