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    17:56, 22 Август 2022 | GMT +6

    Около 98 % столичных школ перейдут на пятидневный формат обучения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 148 школ города Нур-Султана с контингентом более 216 тыс. школьников будут работать пять дней в неделю с сентября этого года. Это около 98% школ всего города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования города Нур-Султана.

    Исключение составят четыре трехсменные школы. Тем самым будет снижена нагрузка как на педагогов, так и на школьников. Это стало возможным в рамках решения о завершении учебного года 31 мая и снижении учебной нагрузки, отметил на совещании с участием министра просвещения руководитель управления образования города Нур-Султана Касымхан Сенгазыев.

    «Президент уделяет особое внимание повышению статуса педагога. Только благодаря личной поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева был принят Закон «О статусе педагога», повышена зарплата учителей и снижается нагрузка. Приняты подзаконные акты, и акиматы не привлекают педагогов к выполнению несвойственных функций, как это было ранее.

    В рамках дальнейшей работы, проводимой по поручению Президента, суббота официально станет выходным днем для педагогов школ, что позволит коллегам готовиться к занятиям, проводить время с семьей. В этом и есть преимущества для детей, у которых также будет больше свободного времени. Мы взяли этот вопрос на особый контроль», – отметил министр в ходе совещания.


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