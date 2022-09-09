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    Около 96 тыс. казахстанцев еще не предоставили декларацию о доходах и имуществе

    9 Сентября 2022, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов напомнили, что всего одна неделя осталась до окончания срока представления налоговой декларации в рамках внедрения всеобщего декларирования. Однако на сегодня декларацию еще не представили около 96 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

    Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) необходимо представить электронно в орган государственных доходов по месту жительства в срок до 15 сентября 2022 года.

    В КГД сообщили, что если налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением. При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере пятнадцати МРП, что на сегодняшний день составляет 45 945 тенге.

    Ранее сообщалось, что челлендж по всеобщему декларированию запустили в Казахстане.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экономика Минфин РК Налоги
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