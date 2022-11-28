Около 950 тысяч тонн мяса произведено в Казахстане по итогам 10 месяцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 948,5 тыс. тонн мяса произвели казахстанские животноводы по итогам 10 месяцев 2022 года, объемы выросли в среднем на 0,5 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Наибольший рост показало производство конины – на 4,8 % и составило 114,1 тыс. тонн, а также мяса птицы на 2,9 % - 239,6 тыс. тонн. Говядины с начала года произведено 400,1 тыс. тонн, баранины 113,7 тыс. тонн, свинины порядка 61,2 тыс. тонн.

Экспорт мяса к сентябрю текущего года достиг показателя в 29,7 тыс. тонн на 1 млн долларов. Большая часть экспорта приходится на говядину - 13,5 тыс. тонн, также за рубеж продано 6,7 тыс. тонн баранины и 9,5 тыс. тонн мяса птицы.

Касательно импорта, за аналогичный период из стран дальнего и ближнего зарубежья импортировано всего 110 тыс. тонн мяса всех видов. Большая часть импорта приходится на мясо птицы, в страну завезено порядка 97,5 тыс. тонн.



