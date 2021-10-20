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    Около 92% преподавателей вакцинировано в казахстанских вузах

    20 Октября 2021, 14:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 92% преподавателей и около 70% студентов вакцинировано в казахстанских вузах. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в нашей стране работают 222 высших учебных заведений. Общий контингент обучающихся приближается к 600 тысячам. Прием в новом учебном году составил 173 тысячи человек, в том числе 63 тысячи человек приняты на гранты. Согласно академическому календарю, студенты по всем направлениям подготовки начали обучение в смешанном формате. То есть, лекции проводятся онлайн, а семинарские, лабораторные и практические занятия в офлайн-режиме», – сказал К. Ергалиев.

    По его словам, студенты с особыми образовательными потребностями и находящиеся в группе риска могут учиться дистанционно. Также в случае наличия признаков инфекционных заболеваний студенты могут продолжить обучение онлайн.

    Вице-министр сообщил, что в этом году вузами принят ряд мер по организации учебного процесса в новом учебном году. Особое внимание уделяется обеспечению санитарно-эпидемиологического режима. В вузах обеспечивается масочный режим, во всех корпусах установлены санитайзеры, дезинфекционные арки, тепловизоры.

    На территории вуза, учебных корпусов, библиотеки и общежитий используется приложение «Ashyq». К офлайн-занятиям допускаются студенты, у которых «зеленый» или «синий» статус. Для преподавателей и сотрудников, согласно постановлению главного санитарного врача, обязательным является наличие «зеленого» статуса, за исключением тех, у кого имеются медицинские противопоказания. Требование наличия ПЦР-тестирования у студентов не допускается. Запрещается проведение крупных культурно-массовых мероприятий, обеспечивается контроль за своевременным освобождением аудиторий по завершению занятий. Осуществляется проветривание коридора и аудиторий во время учебных занятий, проводится регулярная дезинфекция поверхностей оборудования общего пользования.

    К. Ергалиев также отметил, что для создания коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции вузами проводится информационно-разъяснительная работа среди преподавателей, сотрудников вузов и студентов. На сегодняшний день вакцинировано около 92% преподавателей и около 70% студентов. Организации образования проводят премирование вакцинированных преподавателей и сотрудников, предоставляют им оплачиваемые выходные, для студентов предусмотрены скидки на обучение, бесплатные путевки в оздоровительные санатории.

    Как сообщил вице-министр, с начала учебного года количество студентов, заболевших коронавирусной инфекцией, составляет 990 человек, преподавателей – 596 человек.

    Ранее сообщалось, что в этом году в штатном режиме обучаются 86,4% казахстанских школьников.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Образование Вузы Здравоохранение МОН Вакцинация Педагоги
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