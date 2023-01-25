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    Около 900 тысяч пачек контрабандных сигарет обнаружили в морском порту Актау

    25 Января 2023, 21:10

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Контрабандная табачная продукция выявлена сотрудниками Департамента государственных доходов по Мангистауской области совместно с Департаментом экономических расследований (ДЭР) по Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДГД региона.

    На таможенном посту «Морпорт» был задержан контейнер, направлявшийся из Исламской Республики Иран в город Алматы. После осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) контейнер был вскрыт. Внутри сотрудники вместо заявленных по документам «светодиодных ламп» обнаружили незадекларированный товар – сигареты в количестве 866 тысяч пачек.

    Для расследования случаев контрабанды табачной продукции идут следственные действия, устанавливается таможенная стоимость и причитающиеся таможенные платежи и налоги.

    Другая информация в силу статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит.


    Фото: shutterstock.com

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Мангистауская область
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