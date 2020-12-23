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    Около 900 тонн грецких орехов собрали в одном из районов Туркестанской области

    23 Декабря 2020, 21:13

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Тюлькубасском районе интенсивно развивается ореховое хозяйство. За последние три года здесь посажено 382 гектара молодых саженцев ореховых деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной службы коммуникаций Туркестанской области.

    В Тюлькубасском районе на протяжении последних трех лет интенсивно развивается ореховое хозяйство. Обычно ореховое дерево растет не во всех регионах области. В основном, произрастает на предгорных и придомовых территориях Тюлькубасского, Толебийского, Сайрамского и Казыгуртского районов. В Тюлькубасском районе ореховые деревья, до сих пор, выращивали и получали богатый урожай только на приусадебных участках. Теперь же, за последние три года в районе уже посажено 382 гектара молодых саженцев ореховых деревьев.

    По данному региону в этом году собрано 866 тонн урожая грецких орехов. Предприниматели открыли пункты приема при центральном районном рынке и закупают по 400-700 тенге в зависимости от качества. Затем продукцию перерабатывают, очищают и продают по 1400-1800 тенге в крупные торговые центры и кондитерские цеха области или другие регионы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Урожай Сельское хозяйство Регионы Казахстана
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