Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Около 900 нарушений ПДД зарегистрировано за один день в Карагандинской области

    10 Ноября 2021, 23:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области за один день было зарегистрировано 858 нарушений ППД. Стражи порядка выявили их в рамках ОПМ «Безопасная дорога», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 8 по 17 ноября в Карагандинской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Целью мероприятия является снижение дорожно-транспортных происшествий и выявление грубых нарушений правил дорожных движений.

    «За первый день ОПМ полицейские пресекли 858 нарушений правил дорожного движения. Так, за нарушение правил пользования ремнями безопасности к административной ответственности привлечено 76 водителей, за пользование телефоном – 40, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – 6. Со стороны пешеходов допущено 87 нарушений», - сообщили в ДП Карагандинской области.

    Кроме того, полицейские в профилактических целях раздали 333 памяток и буклетов, обследовали 246 км аварийно-опасных участков автодорог.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Борьба с преступностью ДТП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи