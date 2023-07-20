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    Около 900 га составила площадь пожара в Шетском районе Карагандинской области

    20 Июля 2023, 16:07

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В тушении природного пожара на территории горного массива в Шетском районе Карагандинской области задействованы 168 человек и 34 единиц техники.Принятыми мерами обстановка стабилизирована. Работы ведутся на одном очаге, открытыхочагов горения нет. Проводится проливка и окарауливание, передает корреспондент МИА«Казинформ».

    По предварительным данным, согласно данным аэровизуального обследования, площадь пожара составляет 870 га. Из них 116,143 га на территории КГУ «Актогайское хозяйство по охране лесов и животного мира».

    «Всего за прошедшие сутки на территории Карагандинской области ликвидировано два степных загорания сухой травы: в Бухар-Жырауском районе Уштобинском сельском округе на площади 15 га и в Актогайском районе сельском округе Шабанбай би на площади 10 га. На контроле остается один очаг степного загорания в Актогайском районе Айыртасском сельском округе. В ликвидации задействованы силы ДЧС и пожарного поста с. Айыртас. Площадь горения устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Огнеборцы напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в

    пожароопасный период:

    - в сухое время года в лесах и степях следует соблюдать особую осторожность при обращении согнем;

    - не бросайте непотушенные спички и сигареты, не оставляйте непотушенные костры, а так же битое стекло;

    - при проведении сельхозработ необходимо использовать технику с исправными

    искрогасителями.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Пожар ДЧС
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