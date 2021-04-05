Около 90 закладок наркотиков обнаружили полицейские в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник управления департамента по противодействию наркопреступности министерства внутренних дел Берикхан Нургалиев рассказал о борьбе со сбытом наркотиков при помощи интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С развитием информационно-коммуникационных систем изменились методы сбыта и распространения наркотических средств, и одной из площадок незаконного оборота становится Интернет. Как вы знаете, с 2020 года в уголовное законодательство введены новые составы уголовных преступлений: склонение к употреблению наркотиков и их сбыту через Интернет. Теперь они отнесены к категории тяжких и особо тяжких преступлений и предусматривают длительные сроки лишения свободы», - сказал Берикхан Нургалиев на брифинге в МВД.

По его словам, с начала года по фактам сбыта наркотиков через интернет зарегистрировано 18 уголовных дел, 2 из которых уже направлены в суд.

«К примеру, в Мангистауской области за распространение и рекламу синтетических наркотиков задержаны двое молодых людей 19 и 22 лет. Они наносили граффити и делали закладки. Младший подозреваемый наносил рекламные граффити и сделал 9 закладок. А второй фигурант на момент задержания успел заложить в тайниках 40 крупных и разовых доз», - отметил спикер.

«В Шымкенте задержаны с поличным двое граждан, которые оставляли синтетические вещества в тайниках. У них изъято около 90 разовых закладок наркотиков», - заключил Б. Нургалиев.



