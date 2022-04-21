Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Около 90 ДТП с участием автобусов произошло в Алматы

    21 Апреля 2022, 14:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 89 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов произошло в Алматы с начала года, погибли четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За три месяца этого года произошло 89 ДТП, где погибли 4 человека, травмированы 105 человек», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.

    Ранее в полиции сообщили, что в 2021 году в Алматы по вине водителей общественного транспорта произошло 264 ДТП, в результате чего 9 человек погибли, еще 344 травмированы.

    Как отметили в ведомстве, причины дорожно-транспортных происшествий в основном происходят из-за низкой транспортной дисциплины самих водителей.

    В департаменте полиции также добавили, что за три месяца этого года на дорогах города с участием мопедов зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия, в результате чего 72 человека получили различные травмы. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 38 лиц, управляющих мопедами.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью ДТП Транспорт Безопасность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    5 Полиция освободила заложников в банке в Астане