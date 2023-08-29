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    Около 87 тысяч кызылординских школьников обеспечат бесплатным питанием

    29 Августа 2023, 07:40

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - С этого года выделены средства на бесплатное горячее питание всех учащихся начальных классов Кызылординской области и учащихся 5-11 классов, нуждающихся в социальной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    «В этом учебном году планируем выделить средства из местного бюджета на горячее питание специальной категории детей в детских садах. Согласно новой методике, эти средства будут направлены как государственным детским садам, так и частным. Впервые в этом году мы обеспечили бесплатным горячим питанием более 70 тысяч детей, обучающихся в 1-4 классах, на что из местного бюджета выделено 5,5 млрд. тенге. Также выделено 3,3 млрд. тенге на бесплатное горячее питание около 17 тысяч учащихся, нуждающихся в социальной помощи», - сказал аким области Нурлыбек Налибаев. В сообщении пресс-службы отмечается важность посещения детьми кружков в свободное время. Для этого в школах региона планируется открытие дворцов школьников и филиалов школ искусств. Кроме того, по поручению акима области 2 сезонных лагеря перешли на круглогодичную работу. В следующем году будут созданы условия для отдыха подростков в лучших местах отдыха области и страны.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Кызылординская область Образование Акимат школа
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