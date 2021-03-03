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    Около 800 жителей столицы пополнят ряды призывников срочной службы

    3 Марта 2021, 20:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане начался весенний призыв на срочную воинскую службу. В условиях пандемии, планируется рассылка SMS-сообщений призывникам, подлежащим прохождению службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    С целью снижения непосредственного контакта с населением в условиях пандемии, а также автоматизации процесса оповещения в ходе весеннего призыва в пилотном режиме планируется рассылка SMS-сообщений призывникам, подлежащим призыву на срочную воинскую службу.

    ПЦР-тестирование призывников будет проводиться дважды: на сборных пунктах и в воинских частях – по прибытию молодого пополнения.

    По информации начальника Департамента по делам обороны города Нур-Султан полковник Мурата Берекполова, проведение весенней призывной кампании планируется завершить до 1 июля 2021 года. В рамках весеннего призыва ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Казахстана пополнят более 13,5 тысяч военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет.

    В войска будут направлены из нашей столицы более 1 600 призывников, из них весной – порядка 800 человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Армия
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