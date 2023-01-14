Около 800 застрявших авто сопроводили полицейские до столицы и Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Порядка 800 автомашин, оставшихся в непогоду на трассе, сопроводили полицейские до столицы и границы с Павлодарской областью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий из-за разбушевавшейся метели, 12 января текущего года было принято решение о закрытии республиканской трассы Астана – Ерейментау - Шидерты. Нарядами полиции и другими компетентными органами приняты усиленные меры безопасности: выставлены блокпосты, обозначены пункты обогрева в близлежащих населенных пунктах, введены дополнительные экипажи. Из-за закрытия трассы и снежных переметов образовалось скопление автотранспорта.

13 января руководством департамента полиции принято решение обеспечить сопровождение автоколонн экипажами роты патрульной полиции по одной полосе. В течение дня экипажи полиции сопроводили порядка 300 единиц транспортных средств из столицы до границы Павлодарской области, еще 500 автомашин было сопровождено в обратном направлении, от Павлодарской области до столицы.

Ранее сотрудники учреждения №47, которое расположено в поселке Шидерты Павлодарской области, оказали помощь пассажирам и водителям, оставшимся на трассе из-за погодных условий. В связи сильной метелью машины и автобусы оказались в снежном плену на трассе Павлодар – Астана. Ближе к вечеру сотрудники колонии забрали семьи с детьми к себе домой.



