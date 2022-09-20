Около 800 тысяч акмолинцев прикрепились к поликлиникам

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области прикрепились к поликлиникам около 800 тысяч человек. Об этом на брифинге в РСК сказал заместитель директора Акмолинского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Талгатбек Тлеубердин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Кампания прикрепления позволяет выбрать клинику, в которой пациент будет обслуживаться с 1 января 2023 года. С 15 сентября в Казахстане стартовала кампания свободного прикрепления к поликлиникам.

По словам Талгатбека Тлеубердина, данная кампания продлится два месяца. В течение этого времени у казахстанцев есть возможность выбрать медицинскую организацию.

В этом году в Акмолинской области заключили договор с 25 поставщиками ПМСП, из которых 18 государственных и 7 частных. На 16 сентября в регионе прикрепились 785 035 человек, из них иностранцев - 8 109, кандасов - 240, сельского населения - 335 379 человек.

«Кампания свободного выбора организации ПМСП проводится ежегодно. Она дает казахстанцам возможность изменить организацию прикрепления, если их не устраивает нынешняя или выбрать другого участкового врача внутри своей поликлиники», - отметил Талгатбек Тлеубердин.

Пациент получает доступ к медицинской помощи, включая приемы участкового врача, наблюдение за своим состоянием здоровья, амбулаторное лекарственное обеспечение, прохождение скрининговых обследований, диагностических лабораторных и инструментальных исследований, направление на госпитализацию.

«Кампания прикрепления позволяет выбрать клинику, в которой пациент будет обслуживаться с 1 января 2023 года. Граждане, которые не воспользовались правом свободного выбора поликлиники, остаются прикрепленными к той организации ПМСП, в которой обслуживались ранее», - напомнил Талгатбек Тлеубердин.

Всего в 2022 году с Фондом социального медицинского страхования заключили договор 626 поставщиков ПМСП: 355 (57%) государственных организаций и 271 (43%) частных.



