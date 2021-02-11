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    Около 800 сельских акимов выберут в Казахстане

    11 Февраля 2021, 12:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут проходить выборы сельских акимов корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала директор Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики РК Анар Байтукенова.

    «Наше Министерство в рамках 139-го пункта общенационального плана 2020 года разработало ряд законопроектов, в которые вошли изменения и дополнения, касающиеся прямых выборов акимов сельских, поселковых и аульных округов. Эти изменения и поправки относятся к Конституционному закону «О выборах в РК», «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК», «О государственной службе» и «О политических партиях», – сказала А. Байтукенова.

    По ее словам, новшество, заключающееся в указанных законопроектах – это выборы сельских акимов на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования. Наряду с этим, политические партии смогут выдвигать кандидатов, а также возможно самовыдвижение кандидатов.

    «Кроме того, речь идет о регистрации, выдвижении, назначении и прекращении полномочий сельских акимов. Также о сборе подписей для самовыдвиженцев (по меньшей мере, 1% голосов от общей численности населения соответствующего округа), отмене квалификационных требований к акимам сельских округов и других требований. По мнению разработчиков, прямые выборы сельских акимов дадут возможность гражданам полностью реализовать свои конституционные права. Также очевидно, что местное государственное управление усилит возможности для решения нужд и проблем населения. Это, в свою очередь, будет реализацией концепции «Слышащего государства», – сказала она.

    По словам руководителя Департамента, во втором полугодии текущего года будут назначены первые прямые выборы акимов сельских, поселковых и аульных округов. Это относится к более чем 800 акимам, чьи полномочия завершаются в 2021 году.

    Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести прямые выборы акимов аулов.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Акимат Выборы Политические реформы
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