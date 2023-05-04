Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Около 800 новых рабочих мест создадут в Абайской области в этом году

    4 Мая 2023, 14:12

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Содействие в трудоустройстве жителей Абайской области осуществляется в рамках государственной социальной поддержки, в частности, через проекты «Первое рабочее место», «Молодежная практика для выпускников». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Первый заместитель акима области Айдын Каримов отметил, что реализация этих мер позволит к 2030 году достичь 4 целевых индикаторов:

    доля доходов от трудовой деятельности в денежном эквиваленте вырастет с 65,7% до 75;

    доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизится до 6,7%;

    уровень безработицы снизится с 5% до 4,6%;

    будет создано более 89 тысяч рабочих мест.

    «Привлечение инвестиций в область является ключевым направлением нашей работы. В прошлом году запущено 2 проекта. В целом до 2028 года создан пул инвестиционных проектов, в рамках которого запланирована реализация 43 проектов с охватом 6,8 тысячи рабочих мест. Из них уже в этом году будет создано около 800 новых рабочих мест. Ведется реализация 8 проектов, - заключил Айдын Каримов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Занятость Общество Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Аким Алматы - ветеранам: Великая победа – это ваша заслуга
    Как музей в Сортобе хранит истории жителей села
    Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    Свыше 11 тысяч человек получили госуслуги благодаря Цифровой карте семьи
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров