Около 800 новых рабочих мест создадут в Абайской области в этом году

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Содействие в трудоустройстве жителей Абайской области осуществляется в рамках государственной социальной поддержки, в частности, через проекты «Первое рабочее место», «Молодежная практика для выпускников». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Первый заместитель акима области Айдын Каримов отметил, что реализация этих мер позволит к 2030 году достичь 4 целевых индикаторов:

доля доходов от трудовой деятельности в денежном эквиваленте вырастет с 65,7% до 75;

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизится до 6,7%;

уровень безработицы снизится с 5% до 4,6%;

будет создано более 89 тысяч рабочих мест.

«Привлечение инвестиций в область является ключевым направлением нашей работы. В прошлом году запущено 2 проекта. В целом до 2028 года создан пул инвестиционных проектов, в рамках которого запланирована реализация 43 проектов с охватом 6,8 тысячи рабочих мест. Из них уже в этом году будет создано около 800 новых рабочих мест. Ведется реализация 8 проектов, - заключил Айдын Каримов.



