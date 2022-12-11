Около 800 новобранцев Вооруженных сил привели к военной присяге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Около 800 молодых солдат в воинских частях, дислоцированных в Алматинской, Жетысуской, Мангистауской областях и в городе Шымкенте приняли военную присягу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Клятву на верность Родине дали новобранцы войск противовоздушной обороны, а также учебных центров по подготовке младших специалистов Сил воздушной обороны и войск связи.

За месяц, прошедший с момента призыва, новобранцы прошли курс молодого бойца и теперь приступят к освоению военно-учетных специальностей.

В Алматинском гарнизоне будущих связистов поздравили заместитель начальника департамента связи Генерального штаба Асет Мадемаров, ветеран Вооруженных сил генерал-майор в отставке Мубарек Орынбеков.

«Служба в армии – отличная школа. Она закаляет волю, укрепляет физически и формирует патриотические убеждения. Не менее важно и то, что здесь вы получите специальность, которая вам пригодится в гражданской жизни. Не бойтесь трудностей, учитесь, набирайтесь опыта и смело идите вперед», – напутствовал солдат командир воинской части Асхат Улубаев.

В течение пяти месяцев после присяги военнослужащие срочной службы будут проходить обучение по трем специальностям, связанным с организацией радиосвязи. После выпуска они получат военно-учетную специальность с присвоением классной квалификации «специалист 3-го класса» и гражданскую, востребованную в реальном секторе экономики.

«Считаю, что мне повезло – попал служить в войска связи. В век новых технологий – это одно из самых приоритетных направлений не только в Вооруженных силах, но и в обществе. Мне эти знания пригодятся и после увольнения в запас», – поделился рядовой Тимур Садуов

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В Жетыгенском гарнизоне принявшие присягу военнослужащие пройдут обучение на базе учебного центра подготовки младших специалистов Сил воздушной обороны по 12 специальностям. Среди них электроустановщики, операторы радиолокационных станций, энергообеспечения аэродромного передвижного агрегата, средств обеспечения аэродрома, топливозаправщики, водители многоосных автомашин. Эти профессии являются актуальными не только для армии, но и для гражданской жизни.

В Актауском гарнизоне в бригаде противовоздушной обороны в этот день также царило оживление. На торжественную церемонию принятия присяги прибыли представители местной исполнительной власти и общественности, ветеран Вооруженных сил полковник запаса Сабыр Нажекенов, родные и близкие солдат.

«Мы из Алматы, приехали поддержать, познакомиться с обстановкой, с руководством части. Конечно, принятие присяги – это священный ритуал. Гордимся нашим сыном. Желаю ему и всем ребятам успехов в дальнейшей службе. Мы верим в них и ждем их возвращения», – сказала мама рядового Бахытжана Мусылманкула Сабира Палманова.

Прибывших на церемонии принятия военной присяги гостей командиры ознакомили с условиями службы, показали казармы и столовые, учебные классы. Были также организованы показные выступления личного состава, концерты, выставки образцов вооружения и военной техники.



