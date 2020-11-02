Около 800 молодых людей напали на полицейских во Франкфурте

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 1 ноября, полицейские города Франкфурте-на-Майне (Германия) подверглись нападению. Огромная разъяренная толпа молодых людей – до 800 человек - забросала патрульную машину камнями, яйцами и бутылками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на EuroWeekly.

Сообщается, что впоследствии было произведено девять арестов. Однако 8 из 9 арестованных были освобождены за недостаточностью улик.

Это второе за последние несколько дней нападение на полицейских во Франкфурте. Начальник полиции города Герхард Бересвиль назвал «невыносимым, что люди спонтанно нападают на полицейских».