Около 800 казахстанцев полностью привились против КВИ за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК обновило статистику по количеству привитых вакциной от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Республике Казахстан.

По данным МВК, на 10 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 589 тыс. 129 человек (+513 за сутки), вторым компонентом – 9 млн 377 тыс. 572 человека (+799 за сутки).

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 211 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 383 казахстанца.



