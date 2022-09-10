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    Около 800 казахстанцев полностью привились против КВИ за сутки

    10 Сентября 2022, 09:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК обновило статистику по количеству привитых вакциной от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Республике Казахстан.

    По данным МВК, на 10 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 589 тыс. 129 человек (+513 за сутки), вторым компонентом – 9 млн 377 тыс. 572 человека (+799 за сутки).

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 211 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 383 казахстанца.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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