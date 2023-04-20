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    Около 800 безработных обучат по 11 специальностям в Атырау

    20 Апреля 2023, 02:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году около 800 безработных жителей Атырауской области будут направлены на бесплатные курсы обучения по 11 специальностям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обучаться безработные получат возможность на основании договора, заключенного между управлением координации занятости и социальных программ Атырауской области и одной из работающих в регионе компаний. Это уже девятый поток курсов подготовки безработных граждан по 11 рабочим специальностям. Это плотники, стропальщики, токари, кровельщики, слесари, монтажники и другие специальности», - сообщил заместитель руководителя управления Еркебулан Абилкамимов.
    В прошлом году в рамках двустороннего соглашения 795 человек прошли обучение в трех учебных заведениях по 11 специальностям. Трудоустроены были сразу после окончания курсов более 400 человек. В основном из числа безработной молодежи.

    По словам Еркебулан Абилкасимова, ежегодно работу всецелом получают 70% завершивших краткосрочные учебные курсы.

    «Сегодня 270 человек уже обучаются в колледже «АРЕС Реtrotechnic» и в центрах «АРЕС» и «Актау тренинг». Эти учебные комплексы идеально подходят для обучения рабочим специальностям, поскольку у них имеется все необходимое для практики оборудование», – сказал Е. Абилкасимов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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