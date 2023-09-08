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    13:25, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Около 80 тысяч молодых казахстанцев состоят в деструктивных сообществах

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Об опасности использования соцсетей террористическими и экстремистскими организациями рассказал заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Другим не менее важным фактором радикализации населения является интернет-пропаганда терроризма. Активная диджитализация населения невольно создала условия для переноса пропагандисткой деятельности идеологов терроризма и экстремизма в интернет. Сегодня он выступает основным фактором радикализации молодежи. В цифровой среде выстроена разветвленная сетевая инфраструктура, которая используется международными террористическими организациями для оказания деструктивного информационно-пропагандистского психологического воздействия на населения», - сказал Руслан Сейсембаев на 40-ом заседании Совета РАТС ШОС.

    Согласно экспертным оценкам, в интернете насчитывается до 10 тысяч функционирующих экстремистских электронных площадок.

    «Через соцсети и мессенджеры создается обмен данными, распространение экстремистских материалов, а также управление террористической деятельностью. К сожалению, наиболее уязвимой и подверженной воздействию террористической угрозы является молодежь. Только в текущем году в Казахстане выявлено около 80 тысяч пользователей сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах, в их числе почти 6 тысяч до 18 лет. Для решения этой проблемы требуется поступательное развитие в РАТС ШОС в направлении информационно-пропагандистского противодействия терроризму», - добавил спикер.


    Теги:
    Терроризм КНБ Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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