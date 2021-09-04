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    Около 80 процентов итальянцев будут вакцинированы до конца сентября

    4 Сентября 2021, 14:52

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Италии Марио Драги повторил призыв ко всем итальянцам сделать прививку от COVID-19 и выразил солидарность с теми, кто стал жертвой «одиозного насилия» со стороны анти-ваксеров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщают итальянские СМИ, министру иностранных дел Луиджи Ди Майо и высшим должностным лицам органов здравоохранения неоднократно угрожали насилием из-за их позиции в поддержку вакцинации.

    «Хочу выразить полную солидарность с теми, кто подвергся насилию со стороны анти-ваксеров, особенно проявлениями их ненависти и трусливого поведения, когда оно направлено против тех, кто находится на переднем краю борьбы с пандемией», - сказал М. Драги.

    Итальянский премьер-министр вновь пригласил соотечественников сделать прививки. По его словам, «поступок по отношению к себе и к другим».

    Около 80% итальянцев будут вакцинированы против COVID-19 к концу сентября, сообщил М. Драги. «Мы уже на 70% полностью вакцинированы», - подчеркнул он.

    Кроме того, глава кабинета министров Италии отметил успешность применения т.н. вакцинных паспортов «Green Pass» («зеленый пропуск»).

    Также М. Драги выделил, что 91,5% школьных учителей Италии получили по крайней мере первую дозу вакцин против COVID-19.

    «Наша реальная задача сейчас состоит в том, чтобы сохранить темпы роста кампании вакцинации», - добавил М. Драги.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Италия Общество Коронавирус в мире Вакцинация
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