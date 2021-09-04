Около 80 процентов итальянцев будут вакцинированы до конца сентября

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Италии Марио Драги повторил призыв ко всем итальянцам сделать прививку от COVID-19 и выразил солидарность с теми, кто стал жертвой «одиозного насилия» со стороны анти-ваксеров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщают итальянские СМИ, министру иностранных дел Луиджи Ди Майо и высшим должностным лицам органов здравоохранения неоднократно угрожали насилием из-за их позиции в поддержку вакцинации.

«Хочу выразить полную солидарность с теми, кто подвергся насилию со стороны анти-ваксеров, особенно проявлениями их ненависти и трусливого поведения, когда оно направлено против тех, кто находится на переднем краю борьбы с пандемией», - сказал М. Драги.

Итальянский премьер-министр вновь пригласил соотечественников сделать прививки. По его словам, «поступок по отношению к себе и к другим».

Около 80% итальянцев будут вакцинированы против COVID-19 к концу сентября, сообщил М. Драги. «Мы уже на 70% полностью вакцинированы», - подчеркнул он.

Кроме того, глава кабинета министров Италии отметил успешность применения т.н. вакцинных паспортов «Green Pass» («зеленый пропуск»).

Также М. Драги выделил, что 91,5% школьных учителей Италии получили по крайней мере первую дозу вакцин против COVID-19.

«Наша реальная задача сейчас состоит в том, чтобы сохранить темпы роста кампании вакцинации», - добавил М. Драги.