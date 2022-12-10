Около 80 актюбинских подростков привлекли к уголовной ответственности

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 78 актюбинских подростков привлечены с начала года к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 11 месяцев на территории области было привлечено к уголовной ответственности за совершение преступлений 78 несовершеннолетних. С начала года в органы внутренних дел было доставлено за совершение различных правонарушений более 5600 несовершеннолетних, были взяты на учет 600 подростков и 470 неблагополучных семей. Полицейские посещают неблагополучные семьи по месту жительства, изучают жилищно-бытовые условия проживания, проводят профилактические беседы и принимают меры в случае выявления фактов правонарушений», - проинформировал пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

За ночные прогулки без сопровождения родителей или законных представителей в полицию было доставлено около 150 актюбинских несовершеннолетних. В отношении законных представителей подростков были возбуждены административные производства по статье 442 ч.1 КоАП РК. 183 законных представителя были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.



