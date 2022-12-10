Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Около 80 актюбинских подростков привлекли к уголовной ответственности

    10 Декабря 2022, 13:13

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 78 актюбинских подростков привлечены с начала года к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 11 месяцев на территории области было привлечено к уголовной ответственности за совершение преступлений 78 несовершеннолетних. С начала года в органы внутренних дел было доставлено за совершение различных правонарушений более 5600 несовершеннолетних, были взяты на учет 600 подростков и 470 неблагополучных семей. Полицейские посещают неблагополучные семьи по месту жительства, изучают жилищно-бытовые условия проживания, проводят профилактические беседы и принимают меры в случае выявления фактов правонарушений», - проинформировал пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

    За ночные прогулки без сопровождения родителей или законных представителей в полицию было доставлено около 150 актюбинских несовершеннолетних. В отношении законных представителей подростков были возбуждены административные производства по статье 442 ч.1 КоАП РК. 183 законных представителя были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Антинаркотический иммунитет прививают молодежи жамбылские полицейские
    Очередной схрон с оружием найден в Алматинской области
    Гастролеров-карманников из СКО задержали в Астане
    10 кг марихуаны хранил у себя дома житель Туркестанской области
    Популярное
    1 Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
    2 25 лет назад нынешнюю Астану объявили столицей Казахстана
    3 Алан Курмангалиев стал чемпионом мира по настольному теннису
    4 Как Кокшетау готовится к встрече Нового года
    5 Теплоисточник вышел из строя в Семее
    Новости партнеров