Около 8 тыс. эко-волонтеров привлекут к проекту «Birgemiz: Taza Álem»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается реализация общенационального проекта «Birgemiz: Taza Alem». Волонтеры заняты в множестве проектов: организации экологических акций, охране окружающей среды и посадке деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра поддержки гражданских инициатив.

В рамках реализации общенационального проекта «Birgemiz: Taza Alem» КФ «Фонд социальных проектов» провел конкурс по предоставлению малых грантов. Волонтерские инициативы направлены на формирование экологической культуры и привлечение внимания общественности к решению экологических проблем, проведение мероприятий по очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора. Размер каждого гранта составляет 300 тыс. тенге.

Заявки на участие в конкурсе от НПО и инициативных групп поступили из разных регионов страны.

«В этом году на конкурс малых грантов поступило 104 заявки. Из них были определены 30 победителей. Больше всего заявок поступило из Жамбылской области. Общественники представили много интересных эко-инициатив, необходимых обществу. Радует, что эко-активисты желают внести свой вклад в процветание страны», - говорит руководитель КФ «Фонд социальных проектов» Ербол Кенгербаев.

Так, ОО «Деловые женщины Жанаарки» в своем проекте работают над формированием основ экологической культуры среди жителей села «Ынтымақ» Жанааркинского района, что в свою очередь поможет развитию местного туризма.

Еще один проект «JASYL SAQŞY» направлен на создание и поддержку пула эко-волонтеров, которые будут организовывать и проводить профилактическую и социальную работу в сфере охраны окружающей среды в крупном мегаполисе страны - Шымкенте.

Активисты столицы начали проект «ЭкоДобро», направленный на реализацию волонтерских инициатив и привлечение внимания общественности к решению экологических проблем.

Основная цель проекта «Birgemiz: Taza Álem» – вовлечение граждан в волонтерскую деятельность в сфере экологии, в том числе защиту окружающей среды, очистку рек и лесов, посадку деревьев, обучению сортировке мусора и экологической безопасности. Он реализуется при поддержке Министерства информации и общественного развития РК и Центра поддержки гражданских инициатив.

В рамках общенационального проекта также проводится подготовка и обучение волонтеров в сфере экологии, в том числе защиты окружающей среды, экологической безопасности. Всего в проект, который продлится до конца 2024 года, будут привлечены не менее 8 тыс. эковолонтеров.

Фото: cisc.kz

