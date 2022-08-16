Около 790 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. В разрезе регионов: в городе Нур-Султан – 178, в городе Алматы – 79, в городе Шымкент – 7, в Акмолинской области – 80, в Актюбинской области – 8, в Алматинской области – 18, в Жетысуской области - 21, в Атырауской области – 15, в ВКО – 23, в Абайской области - 6, в Жамбылской области – 18, в ЗКО – 42, в Карагандинской области – 159, в Улытауской области - 17, в Костанайской области – 29, в Кызылординской области – 7, в Мангистауской области – 27, в Павлодарской области – 52, в СКО – 2, в Туркестанской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 378 687 случаев.

