Около 790 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 178,
в городе Алматы – 79,
в городе Шымкент – 7,
в Акмолинской области – 80,
в Актюбинской области – 8,
в Алматинской области – 18,
в Жетысуской области - 21,
в Атырауской области – 15,
в ВКО – 23,
в Абайской области - 6,
в Жамбылской области – 18,
в ЗКО – 42,
в Карагандинской области – 159,
в Улытауской области - 17,
в Костанайской области – 29,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области – 27,
в Павлодарской области – 52,
в СКО – 2,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 378 687 случаев.