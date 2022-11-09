Около 770 тысяч избирателей могут проголосовать на выборах в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области озвучили количество избирателей. Около 770 тысяч человек могут проголосовать на выборах Президента Казахстана. Из них впервые голосующих – 6890 и 1841 – кому за 90 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О готовности к проведению внеочередных выборов Президента РК, которые состоятся 20 ноября, проинформировали на совместном заседании в областном акимате.

«В целом по области зафиксировано около 770 тысяч избирателей. Списки переданы избирательным комиссиям. Была проведена работа по включению отдельных категорий в базу избирателей. Это студенты вузов и колледжей, работающие вахтовым методом сотрудники предприятий, военнослужащие. Актуализация списков избирателей продолжается», - сказал аким области Женис Касымбек.

В регионе насчитывается 656 избирательных комиссий. По информации председателя областной избирательной комиссии Кайрата Нуркенова, на всех участках сейчас идет активная работа. Члены избиркомов прошли обучение и тестирование и были сертифицированы.

Избирательные участки обеспечены всем необходимым, отметил Кайрат Нуркенов.

Созданы условия для лиц с ограниченными возможностями. На избирательных участках имеются тактильные таблички. Также оборудованы специальные уголки и кабины. В день выборов организуют дежурство специалистов жестового языка. Приехать на место голосования можно будет на инватакси.

На совещании о готовности к выборам доложили все задействованные организации и акимы крупных городов. Женис Касымбек подчеркнул необходимость качественного решения всех вопросов, чтобы граждане могли реализовать свое избирательное право.

Жителям области напомнили, как проверить себя в списках избирателей. Сделать это можно разными способами: самостоятельно в интернете либо обратившись в Единую диспетчерскую службу Senim109. Действует специальный сайт sailau09.kz, где каждый пользователь через ИИН или номер удостоверения личности может найти свой участок. Кроме того, на сайтах акиматов всех городов и районов доступна вкладка «Проверь себя в списках избирателей!».



