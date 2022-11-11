Около 760 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 11 ноября лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 759 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 605 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 154 пациента с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 72 пациента, на амбулаторном уровне – 687 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Как сообщалось ранее, 55 казахстанцев заболели коронавирусом и пневмонией за сутки.



