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    Около 75 тысяч граждан Казахстана могут находиться в Турции - МИД РК

    7 Февраля 2023, 17:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Турции могут находиться около 75 тысяч граждан Казахстана. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На консульском учете в Турции состоят 968 граждан Казахстана. В Анкаре - 498, в Стамбуле - 45, в Анталье - 189. При этом, по последним данным, в Турции обучаются 8 219 казахстанских студентов. В общей сложности по информации турецких властей в стране могут находиться около 75 тысяч граждан Казахстана», - сообщил во время брифинга Айбек Смадияров.

    Ранее Айбек Смадияров заявил, что дипломаты в Турции находятся на постоянной связи с управлением по ЧС Турции.

    До настоящего времени пострадавших или погибших граждан Республики Казахстан в списках не значится.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Соотечественники Турция
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