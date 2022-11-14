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    Около 74 млн тенге штрафов взыскали в бюджет туркестанские полицейские

    14 Ноября 2022, 11:11

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские департамента полиции Туркестанской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Его цель – усиление контроля за исполнением постановлений по административным правонарушениям, повышение эффективности взыскания административных штрафов с лиц, уклоняющихся от их уплаты. В рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками полиции приняли участие и судебные исполнители.

    За 10 дней мероприятия «Борышкер» туркестанские полицейские выявили более 16 тысяч правонарушений, а в бюджет государства взыскано около 74 млн тенге. За неисполнение постановлений об административных правонарушениях на штрафстоянку водворено 147 автотранспортных средств. Также стражи порядка выявили 8 автолюбителей, каждый из которых имеет неоплаченный штраф в размере свыше 1 млн тенге.
    Туркестанская область МВД РК
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