Около 700 тысяч тенге составляет средняя зарплата шахтеров в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – У шахтеров высокая зарплата – с таким заявлением выступил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зарплата у шахтеров высокая, в среднем около 700 тысяч тенге, некоторые получают и за миллион. Это зависит от уровня сложности и опасности», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах заседания Правительства, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Между тем, министр отметил, что у шахтеров весьма непростые условия труда.

Глава Миннацэкономики также сообщил, что спускался лично в Анненскую шахту.

«Впечатлили, конечно, масштаб, техника. Аннеская шахта предприятия «Казахмыс» в хорошем состоянии. Планирую посмотреть еще угольные шахты в Карагандинской области», - добавил А. Куантыров.



Фото: primeminister.kz

