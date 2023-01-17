Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Около 700 тысяч тенге составляет средняя зарплата шахтеров в Казахстане

    17 Января 2023, 12:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – У шахтеров высокая зарплата – с таким заявлением выступил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Зарплата у шахтеров высокая, в среднем около 700 тысяч тенге, некоторые получают и за миллион. Это зависит от уровня сложности и опасности», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах заседания Правительства, отвечая на вопросы представителей СМИ.

    Между тем, министр отметил, что у шахтеров весьма непростые условия труда.

    Глава Миннацэкономики также сообщил, что спускался лично в Анненскую шахту.

    «Впечатлили, конечно, масштаб, техника. Аннеская шахта предприятия «Казахмыс» в хорошем состоянии. Планирую посмотреть еще угольные шахты в Карагандинской области», - добавил А. Куантыров.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Миннацэкономики
    Новости по теме
    Новости по теме
    Средняя обеспеченность по регионам увеличилась в Казахстане
    Не спешить принимать решение по банкротству призвал казахстанцев глава Минфина
    20 млрд тенге понадобится Казахстану для выкупа российской доли акций ЕАБР
    Большинство провинций Китая нацелены на темпы роста ВВП выше 5% в 2023 году
    Популярное
    1 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
    2 Назначен заместитель акима Павлодарской области
    3 Назначен аким Баянаульского района Павлодарской области
    4 Развитие пригородов Астаны обсудили в Правительстве
    5 Запретили фотографироваться: в «Шымублаке» ответили на возмущения алматинки
    Новости партнеров