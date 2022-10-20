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    Около 700 тонн продукции привезут на ярмарку в столицу из Карагандинской и Улытауской областей

    20 Октября 2022, 15:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 700 тонн продукции представят на сельхозярмарке в столице аграрии Карагандинской и Улытауской областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как уточнил руководитель отдела продовольственной безопасности управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Абдель Балтатегі, сельхозтоваропроизводители двух областей представят свою продукцию 22 и 23 октября.

    «Сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями регионов будут предложены для жителей экологически чистые продукты высокого качества. Всего планируется реализовать около 700 тонн продовольствия, в том числе, 430 тонн картофеля, 140 тонн мяса всех видов, почти 100 тонн овощей, 13 тонн молочной продукции, пять тысяч тонн рыбы и рыбной продукции, 200 тысяч штук яиц и 16 тонн прочей продукции: колбасные, кондитерские, хлебобулочные изделия и другие виды продукции», - сообщил Абдель Балтатегі на брифинге в столичном акимате.

    «Данная ярмарка позволяет сельхозтоваропроизводителям реализовывать свою продукцию напрямую потребителям без посредников и в результате чего цены на них будут на 15-20 % ниже рыночных», - добавил спикер.

    В канун празднования Дня Республики от Карагандинской области примут участие 164 фермерских хозяйства, различные перерабатывающие предприятия, а также сельхозтоваропроизводители Жанааркинского района.

    Ярмарка проходит по адресу Туран 48, на парковочной зоне возле Астана Арена. В акимате проинформировали, что уже на следующих выходных - 29-30 октября завершается ярмарочный сезон.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Карагандинская область Сельское хозяйство Общество Улытауская область
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