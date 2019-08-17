Около 700 сел планируется обеспечить высокоскоростным интернетом в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК Аскар Жумагалиев в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область особое внимание уделил реализации проекта по обеспечению отдаленных сельских населенных пунктов высокоскоростным интернетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект реализуется в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан».Договор о государственно-частном партнерстве был подписан стелекоммуникационными операторами в октябре 2018 года. Участники обязалисьпроложить волоконно-оптические линии связи к 1250 сельским населенным пунктам,что позволит обеспечить широкополосным доступом к высокоскоростному интернету3718 социальных объектов, бюджетных организаций и государственных органов. Так,согласно плану, в текущем году планируется охватить 685 сел по всей стране.Непосредственно в Павлодарской области на сегодняшний день к 9 сельскимнаселенным пунктам линии уже подведены и обеспечен широкополосный доступ для 36учреждений, в их числе – школы, больницы, акиматы, сообщает пресс-служба МЦРИАПРК.

«Проект по обеспечению широкополосным доступом сельскихнаселенных пунктов республики является крупнейшим и уникальным в своем роде. Онреализуется в рамках программы «Цифровой Казахстан» по поручению ПервогоПрезидента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Строительствотелекоммуникационной инфраструктуры откроет доступ к высокоскоростномуинтернету для объектов социальной сферы, бюджетных организаций игосударственных учреждений в отдаленных селах. Это позволит повысить уровеньпроникновения цифровых услуг и сервисов, окажет положительное влияние наповышение качества жизни населения за счет развития таких сфер, как образование,здравоохранение и безопасность», - отметил Аскар Жумагалиев в ходе ознакомленияс результатами работ в средней школе села Шакат.

Наряду с этим, в рамках своей рабочей поездки министрпосетил специальную экономическую зону «Павлодар» и крупные предприятия,расположенные в регионе: ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», ТОО«Гиссенхаус», а также ТОО «Проммашкомплект» в городе Экибастузе. Ключевымобъединяющим признаком для всех компаний, включенных в программу визита,является активное внедрение ими цифровых технологий, автоматизациятехнологических и бизнес-процессов, которые позволили достигнуть экономическогоэффекта и оптимизировать производство.

Уровень проникновения цифровизации в сферу образованияпавлодарцы продемонстрировали Аскару Жумагалиеву на примере специализированнойшколы «Жас дарын».

Отдельное внимание министр уделил работе филиалаГосударственной корпорации «НАО «Правительство для граждан» - центраобслуживания населения и центра миграционных услуг, - где он осмотрел оснащениеобъектов, пообщался с коллегами из регионального филиала и напомнил им онеобходимости постоянной работы по повышению эффективности мер по недопущениювозникновения очередей и оперативности работы специалистов центров.