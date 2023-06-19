Около 700 подростков и школьников проходят военно-патриотический сбор «Айбын-2023»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В учебном центре «Спасск» Карагандинской области проходят ежегодные сборы молодежи «Айбын-2023», где принимают участие около 700 подростков и школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории учебного центра развернут палаточный лагерь, где разместились около 700 подростков и школьников в составе 45 команд. Здесь собрались молодые люди из всех регионов Казахстана. А также две команды из Узбекистана и Азербайджана.

В сборах принимают участие воспитанники военно-патриотических клубов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, Военного колледжа Министерства обороны им. Сагадата Нурмагамбетова, республиканских школ «Жас улан», областных военных школ-интернатов, прошедшие конкурсный отбор.

С приветственным словом выступил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

«Защита родины священный долг каждого гражданина. Мы гордимся нашей армией , охраняющей мирную жизнь страны. Гордимся вами молодежью, которая стремится попасть в ряды вооруженных сил Казахстана. Вот уже девятый год наша область проводит военно-патриотические сборы Айбын. Это большая честь и высокое доверие», - сказал аким Карагандинской области.

Возраст конкурсантов от 14 до 17 лет. В программе конкурса интеллектуальная игра «Айбын дарыны» и военно-полевая тактическая – «Күшіміз бірлікте», творческий конкурс «Айбын жұлдызы» и состязание по робототехнике SmartSarbaz.

«Особенность военно-патриотического конкурса «Айбын-2023» в этом году в том, что он приобрел статус международного мероприятия. Прибыли команды из Узбекистана и Азербайджана. А также основная тематика нынешнего конкурса – это 25-летие нашей столицы, города Астаны. Также надо отметить, что в этом году на сборах основное внимание уделяется цифровым технологиям. Это – беспилотные аппараты, роботы и другие цифровые новшества», - отметил Начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны Республики Казахстан Тлеухан Басхожаев.

Несмотря на юный возраст, участники продемонстрировали свои умения по владению военными навыками. Соревновались по военно-спортивным, военно-прикладным видам спорта и военизированной эстафете. Для юных участников сбора также организованы выставка военной техники, показ фильмов, выездная экспозиция музея.

«Очень приятно принимать участие в таком мероприятий. Все проходит на высоком уровне. Мы увидели, как в Казахстане готовят военных и это очень высокий уровень. Защита Родины – это важно для каждой страны», - говорит участница команды из Узбекистана Махинур Хаитова.

Также для участников организуют спортивные игры, посиделки у костра и интерактивный концерт. А еще конкурсанты посадят деревья в сквере «Айбын – достық мекені». Состоятся встречи с интересными людьми, ветеранами, медийными личностями. В рамках международного сбора «Айбын» будет также организована выставка «Бірлік ордасы», где юные патриоты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана представят достижения культуры, лучшие традиции и обычаи своих народов.