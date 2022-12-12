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    Около 700 нарушений допустили за неделю водители автобусов в СКО

    12 Декабря 2022, 20:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за неделю проведения оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» выявили 697 нарушений со стороны водителей общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, чаще всего фиксировалось нарушение правил маневрирования - 151 такой факт. Еще 68 водителей наказали за разговоры по телефону при управлении транспортом с пассажирами. 42 водителя использовали транспорт, не прошедший технический осмотр. Эксплуатацию одного автобуса полицейские запретили. Двух должностных лиц автобусных парков привлекли к административной ответственности.

    Выявили полицейские 15 фактов незаконного переоборудования транспорта. В основном водители переводят свой транспорт на газ, устанавливают дополнительные сиденья и световые приборы.

    «Переоборудование должно сопровождаться соответствующей проверкой, необходимо получить протокол безопасности. Наиболее опасен кустарный переход на газ, который может привести к аварии с тяжкими последствиями. Световые приборы должны соответствовать определённым стандартам и не ослеплять других участников движения», - прокомментировал и.о. начальника управления местной полицейской службы Александр Розбах.

    Фото пресс-службы департамента полиции.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт
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