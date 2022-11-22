Около 700 медицинских объектов откроют для сельских жителей в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният проинформировала о реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С регионами мы провели работу по выделению земельных участков. Из 17 регионов в 14 эта работа завершена, в трех регионах – продолжается. Во-вторых, необходимо провести инженерные сети на выделенных земельных участках, для этого необходимо предусмотреть средства из местного бюджета. Акиматы в данном направлении ведут работу. Это вопросы интернета и водообеспечения. В данном проекте предусмотрено развитие телемедицины, для этого необходим интернет. Средства предусмотрены в местных бюджетах, соответствующие письма уже направлены в местные исполнительные органы», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопрос Премьер-Министра РК Алихана Смаилова в ходе заседания Правительства.

Она отметила, что также необходимо предусмотреть средства в местных бюджетах для социального обеспечения кадров.

Глава Правительства напомнил, что национальный проект по модернизации сельского здравоохранения разработан для повышения качества оказания медицинских услуг в селах. Для этого требуется модернизация всей инфраструктуры.

«В рамках проекта построят и реконструируют 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. Также модернизируют 12 действующих и откроют 20 новых районных больниц. Будут строиться медицинские объекты в рамках других проектов, например, «Ауыл – ел бесігі». Всего около 700 медицинских объектов откроют для сельских жителей. Для этого местным исполнительным органам необходимо оперативно обеспечить земельными участками и продумать вопросы проведения инженерных коммуникаций», - сказал Алихан Смаилов.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов обозначил ключевые направления работы Правительства.



