Около 700 казахстанских школьников примут участие в ХІ зимней гимназиаде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спортивный проект стартует 14 марта при поддержке Министерства просвещения РК. В этом году зимняя гимназиада пройдет по восьми видам спорта: лыжные гонки, зимнее Президентское многоборье, зимнее спортивное ориентирование, фигурное катание, шорт-трек, бенди, конькобежный спорт, хоккей с шайбой и другие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения РК.

«Большое влияние на развитие школьного спорта и повышение интереса к спорту среди учащихся оказывают соревнования гимназиады. Поэтому особое внимание мы уделили выступлениям юных спортсменов, завоевавших путевки на республиканский этап передовых спортивных конкурсов страны. В 2022 году казахстанская сборная школьников впервые приняла участие во всемирной летней гимназиаде и заняла третье место среди 64 стран. Победителям и призерам был предоставлен государственный грант на обучение в вузах», - рассказал генеральный директор Национального научно-практического центра физической культуры Сагдат Садыков.

Отметим, ХІ зимняя гимназиада пройдет сразу в четырех городах Казахстана: Астане, Щучинске, Павлодаре и Усть-Каменогорске. Всего в ней примут участие около 700 школьников из всех регионов страны.























