Около 700 активных казахстанских волонтеров получили специальные награды с 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на постоянной основе волонтерством занимаются более 200 тыс. человек, насчитывается свыше 680 волонтерских организаций. Однако министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров считает, что сложно говорить о точном количестве волонтеров, поскольку, каждый неравнодушный в душе казахстанец – и есть волонтер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан уделяет большое внимание развитию волонтерства, поскольку волонтерство – социальный капитал любого общества, который способствует социальному и общественному развитию страны. Значимость волонтерского ресурса у нас в стране неоспорима. Мы ежедневно становимся свидетелями добрых дел и востребованных проектов, которые претворяются в жизнь благодаря волонтерам. Их бескорыстный труд оценивается по достоинству казахстанским обществом и не остается незамеченным на самом высоком государственном уровне. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в 2020 году на церемонии закрытия Года волонтера отметил, что «волонтерство – это состояние души, яркий показатель благородства, искренности, культуры человека». Проведение Года волонтера в 2020 году оказало значительное влияние на рост казахстанского волонтерского движения, и сегодня число волонтерских организаций и групп составляет более 680», - сообщил министр на Центрально-Азиатском форуме волонтеров.

Аскар Умаров отметил, что сегодня многие граждане страны принимают участие в волонтерской деятельности, поэтому говорить о точном количестве волонтеров сложно. Глава ведомства подчеркнул, что каждый неравнодушный в душе казахстанец – волонтер.

Однако, если взять за основу данные из различных источников, то число постоянных волонтеров составляет более 200 тыс. человек.

«На это повлияла синергия гражданского общества и государства. Отмечу лишь ряд факторов, поспособствовавших широкому развитию волонтерского движения в Казахстане. Во-первых, разработана и утверждена Дорожная карта развития волонтерства до 2023 года. Основу ее составляет комплекс мер, рассчитанный на системное развитие волонтерства по различным направлениям. Работа в этом русле будет продолжена», - добавил Аскар Умаров.

В стране функционирует платформа QazVolunteer.kz, которая стала единым информационным ресурсом. Она объединяет около 53 тыс. волонтеров, более 10 тыс. проектов и более 3,4 тыс. организаций. На платформе отражены самые разнообразные проекты в сфере волонтерства.

«В-третьих, речь идет о создании системы стимулирования волонтеров. Прежде всего, это принятие закона, о котором говорил председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Сагатханович (Ашимбаев - прим.ред.). Есть специально учрежденная медаль «Халық алғысы» и Международная премия «Волонтер года». С 2020 года этих наград удостоены около 700 активных волонтеров. Это тоже свидетельствует о признании волонтерского труда», - добавил министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров.



