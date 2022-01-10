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    Около 70 военнослужащих пострадали в ВКО в ходе беспорядков

    10 Января 2022, 19:48

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По данным Департамента полиции ВКО, в области в ходе беспорядков и радикальных действий преступников травмированы 69 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии РК, было уничтожено 11 полицейских автомобилей, еще 10 были повреждены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    В ходе беспорядков с 5 по 9 января 2022 года задержано более тысячи человек, 66 арестованы по возбужденным уголовным делам. За нарушение комендантского часа привлечено к административной ответственности 7 граждан.

    Для обеспечения общественного правопорядка мобилизованы силы правоохранительных органов. Приняты меры по недопущению осложнения общественно-политической и социальной ситуации в регионе.

    В настоящее время в Восточно-Казахстанской области обстановка стабилизирована.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Вооруженные силы ЧП-2022
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