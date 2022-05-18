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    Около 70 видов инфекций животных включили в перечень особо опасных в РК

    18 Мая 2022, 11:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По 45 болезням животных отмечается благополучная эпизоотическая ситуация, по 23 болезням проводятся специальные ветеринарные мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    В Казахстане в перечень особо опасных болезней животных включено 68 видов инфекций. Международным эпизоотическим бюро в этот перечень включено 88 видов инфекций.

    Ветеринарные мероприятия проводятся по включенным в данный перечень болезням и осуществляются за счет бюджетных средств. В республике вакцинация и диагностика проводятся по 23 болезням животных.

    С начала 2022 года на территории Казахстана зарегистрировано 177 неблагополучных пунктов. Из них по особо опасным инфекционным заболеваниям 91 пункт (из них 51 - ликвидирован, 40 - действуют), а также 86 пунктов по бруцеллезу (из них 20 - ликвидировано, 66 - действующие).

    Для этого проведены внеплановые, вынужденные вакцинации 58 516 – голов КРС, 4707 голов – МРС, 2388 – лошадей и 633 – плотоядных, а также выделено дезинфекционных средств на более чем 1,0 млн кв. м.

    За 4 месяца за 61 голову изъятых и уничтоженных животных возмещено 15,1 млн тенге. На 1 мая по республике имеется 13,04 млн бирок: для КРС - 2,2 млн, МРС - 8,6 млн, свиней - 2,1 млн, верблюдов - 36,9 млн.

    За первый квартал 2022 года госветсанинспекторами за нарушения ветеринарно-санитарных требований выписано 12 966 предписаний по устранению выявленных нарушений. По результатам проверок наложено 6 088 административных штрафов на общую сумму 208,6 млн тенге по статье КоАП РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минсельхоз Сельское хозяйство Регионы Казахстана Животные
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