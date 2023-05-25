Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области. Об этом было заявлено на заседании в областном акимате, посвященном организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период предстоящих школьных каникул. Заседание прошло под председательством акима региона Серика Шапкенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании руководитель управления образования Атырауской области Гульнара Садуахасова рассказала об итогах завершающегося учебного года и организации летнего отдыха. По ее словам, около 70 тысяч школьников области будут охвачены летним отдыхом.

«Для 11 684 детей будет организована летняя школа. В Махамбетском районе открывается лагерь «Арай» на 480 учащихся, в Индерском районе – лагерь «Жас оркен» на 1008 учащихся, при школах организованы детские лагеря с питанием, в которых отдохнет 7 931 ребенок. Восемь лагерей будут функционировать в санаторном режиме: в Жылыойском районе – 1, Индерском – 4, Исатайском – 1, Махамбетском – 1, Кызылкогинском районе – 1. При школах открыто 695 лагерей без питания, предусматривающих профильные, дебатные, языковые и ІТ-кружки для 26 553 учащихся. Около 2 000 детей совершат экскурсии в историко-краеведческий музей, по культурно-историческим местам региона, примут участие в туристских экспедициях. 2 192 ребенка отдохнут в летних лагерях при организациях дополнительного образования, 4 619 ребят – в выездных лагерях во время летних каникул. На участие в мероприятиях трудового обучения поступило 9 262 заявления», – сообщила Гульнара Садуахасова.

На совещании также обсуждалась тема безопасности детей на воде. Серик Шапкенов сообщил, что в прошлом году в регионе утонули семеро детей, а в этом году этот показатель уже увеличился вдвое. По этой проблеме комментарий дал исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Асхат Еранов.

«В летний период в городе действовали три пляжа и один в Индерском районе. В остальных районах на водоемах не было ни одного безопасного для купания места. Этот вопрос был рассмотрен на заседании трехсторонней комиссии. В результате определены 46 пляжей. Они будут сданы в аренду индивидуальным предпринимателям. Также необходимо открыть коммунальные пляжи, при которых должны быть спасательные станции. Оперативный штаб готов бесплатно обучать и выдать сертификаты общественным спасателям», – сказал Асхат Ержанов.

Глава региона отметил, что безопасность детей очень важна, и поручил внести конкретные предложения для положительного решения этой проблемы. Также Серик Шапкенов поручил серьезно подойти к вопросу организации летнего отдыха детей, разработать дорожную карту по улучшению инфраструктуры лагерей.

«Нерешенные вопросы, касающиеся отдыха детей в лагерях, на самом деле есть. К примеру, питание. В прошлом году в большинстве регионов выявлены факты пищевого отравления. Лето у нас знойное. Следует следить за сроками и условиями хранения скоропортящихся продуктов. Также мы должны в первую очередь охватить таким отдыхом детей из социально уязвимых семей. Кроме того, летний отдых детей должен проходить осмысленно и максимально интересно. Необходимо создать дополнительные условия для улучшения здоровья или расширения познаний. Также обратите внимание на установку камер видеонаблюдения. Безопасность ребенка в приоритете», – сказал Серик Шапкенов.