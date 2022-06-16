Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Около 70 тонн аффинированного золота добыли в Казахстане в 2021 году

    16 Июня 2022, 11:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане проходит Международный горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy – АММ 2022. Традиционно при поддержке Ассоциации ДРАГМЕТ в рамках конгресса проводится III Форум золотопромышленников Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На площадке конгресса собрались руководители отраслевых министерств и организаций, представители национальных и международных компаний, инвестиционных фондов и экспертов из Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежья. В работе форума принимают участие представители 13 стран.

    «Каждый грамм казахстанского аффинированного золота пополняет золотовалютный резерв нашей страны, что придает стратегическую значимость золотопромышленной отрасли. Тем самым, выступает гарантом финансово-экономического благосостояния нашего государства. В целом Казахстан с золотым запасом свыше 400 тонн занимает 12 место в мире. Так наши золотари вносят существенный вклад в сохранение экономической стабильности страны. Запас золота был достигнут благодаря нашим с вами совместным усилиям, а также созданным государством условиям в части законодательного обеспечения, в частности, принятия закона о драгоценных металлах и камнях», - сказал на пленарном заседании форума вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

    По словам спикера, в прошлом году в стране добыли около 33 млн тонн руды и 66 тонн аффинированного золота.

    «Наша страна занимает сейчас 13 место по подтвержденным запасам. На сегодня планируется реализация 11 проектов с привлечением 1 трлн тенге с потенциалом выпуска еще плюс 13 тонн аффинированного золота ежегодно. Эта отрасль является одной из важнейших отраслей, обеспечивающая экономическую стабильность страны. Поэтому желаю успехов в работе форума», - добавил Марат Карабаев.

    На форуме обсуждаются вопросы совершенствования законодательства для привлечения инвесторов в горно-металлургический комплекс, мировые тенденции в поддержке отрасли драгоценных металлов, налоговые льготы и преференции, влияние изменений налогового режима на инвестиционную привлекательность проектов золотодобычи.

    Согласно поставленной Президентом задачи о достижении углеродной нейтральности к 2060 году, в рамках конгресса будет организован круглый стол по вопросам «зеленой металлургии», декорбанизации и углеродной нейтральности, как основным направлением на пути к устойчивому развитию Казахстана.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Промышленность Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    До 4 трлн тенге ежегодно не поступает в бюджет из-за теневой экономики - аудиторы
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу