Около 70% студентов в Алматы - приезжие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в Алматы обучалось более 255 тыс. молодых людей. Ожидается, что в этом учебном году количество студентов будет еще больше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления молодежной политики Алматы Кайыржан Мендигалиев на встрече с журналистами сообщил, что на сегодняшний день в городе насчитывается 36 высших учебных заведений и 94 колледжа.

«Алматы - это молодежный город. В нашем городе базируется самое большое количество высших учебных заведений и колледжей. По данным прошлого учебного года, у нас в городе обучалось более 255 тыс. молодых людей. В 36 вузах учились 182 тыс. студентов. Мы в этом учебном году ожидаем увеличение количества студентов», - сказал Кайыржан Мендигалиев.

Он отметил, что около 70% студентов, обучающихся в высших учебных заведениях города, - студенты из других регионов. В 36 вузах имеются 95 общежитий, в которых одновременно проживает более 30 тыс. студентов.

По словам спикера, в городе проводится мониторинг подготовки высших учебных заведений к новому учебному году. Для этого была создана специальная группа из числа сотрудников управления молодежной политики, представителей общественности, молодежных организаций, депутатов маслихата, членов общественного совета, экспертов.

«По итогам мониторинга мы разработаем рекомендации и предоставим их вузам, чтобы они за оставшиеся дни успели подготовиться и устранить какие-то нарушения, если они есть. Мы понимаем, что в этом году к нам приедет огромное количество студентов. Хотим, чтобы они учились и жили в комфортных и безопасных условиях», - заявил он.



