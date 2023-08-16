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    Около 70% первоклассников выбрали госязык обучения – Минпросвещения РК

    16 Августа 2023, 03:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новом 2023-2024 учебном году в школах страны будут обучаться 3,9 млн детей, из них 364 тыс. – первоклассники. 68,2% выбрали обучением на государственном языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    В стране функционируют 7,7 тыс. организаций среднего образования. Школы приступили к качественной подготовке и организации учебного процесса, формированию класс-комплектов. Больше всего первоклашек - в городе Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Шымкенте, Туркестанской и Алматинской областях.

    Напомним, в 2021 году 64% детей выбрали обучение на казахском языке.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Минпросвещения РК
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