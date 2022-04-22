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    Около 70% ключевых предприятий возобновили производство в Шанхае

    22 Апреля 2022, 23:00

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Восстанавливают работу предприятия по производству запчастей и комплектующих к автомобилям, а также ведущие компании микроэлектронной, химической и строительной промышленности. Об этом в пятницу в ходе брифинга заявил вице-мэр китайского мегаполиса Чжан Вэй, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В условиях продолжающейся политики жесткого эпидемического контроля и локдауна мегаполиса крупнейшие автоконцерны возобновляют производство автомобилей, в их числе, китайский конгломерат SAIC Motor и американская компания Tesla.

    В последние дни в Шанхае наметилась тенденция постепенного снижения суточного показателя выявляемых инфицированных коронавирусом граждан. По заявлению местной администрации в ряде районов им удалось разорвать цепочки передачи инфекции.

    Как сообщалось ранее, с конца марта местные власти ввели в Шанхае полный локдаун, отправив жителей мегаполиса на домашний карантин. С середины апреля администрация постепенно стала смягчать меры эпидемического контроля.

    Согласно официальным данным, за минувшие сутки в Шанхае выявлено более 17,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.

    Фото: EPA

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Промышленность Здравоохранение Китай Коронавирус в мире Мировые новости
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