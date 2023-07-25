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    Около 70 черных дельфинов выбросило на пляж в Австралии

    25 Июля 2023, 21:46

    КАНБЕРРА. КАЗИНФОРМ - Примерно 60-70 черных дельфинов (гринд) выбросило на пляж на юге штата Западная Австралия. Об этом сообщила региональная служба парков и дикой природы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «Стаю из 60-70 черных дельфинов выбросило на берег Чейнс-бич. Департамент охраны природы и сохранения биоразнообразия штата Западная Австралия (DBCA) следит за развитием событий и помогает решать проблему», - говорится в заявлении службы.

    Власти призвали местных жителей не приближаться к пляжу.

    По словам владельца стоянки фургонов на пляже Аллана Марша, дельфинов выбросило на берег днем. Они все еще живы и даже выталкивают сородичей в воду.

    Напомним, в марте массовый выброс дельфинов произошел на Атлантическом побережье Франции. Тогда экологи связывали это с погодными условиями и рыболовством.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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