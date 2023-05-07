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      Вооруженные силы

    Около 7 тысяч женщин проходит воинскую службу по контракту в Казахстане

    7 Мая 2023, 14:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Вооруженных силах Республики Казахстан проходят воинскую службу по контракту около 7 тысяч военнослужащих-женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Большинство из них служат на должностях рядового, сержантского и офицерского составов. Из них около 800 офицеров, около 2 тысяч – сержантов и около 4 тысяч рядовых.

    «Семь женщин занимают руководящие должности. Это помощник министра обороны, заместитель начальника департамента Министерства обороны, заместитель начальника департамента по делам обороны, заместитель начальника военного госпиталя, базы, центра и лазарета», - говорится в ответе Министерства обороны на официальный запрос МИА «Казинформ».

    Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День защитника Отечества. Также 7 мая Вооруженным силам РК исполняется 31 год.

    Автор:

    Анеля Касымова

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