Около 7 тысяч женщин проходит воинскую службу по контракту в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Вооруженных силах Республики Казахстан проходят воинскую службу по контракту около 7 тысяч военнослужащих-женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Большинство из них служат на должностях рядового, сержантского и офицерского составов. Из них около 800 офицеров, около 2 тысяч – сержантов и около 4 тысяч рядовых.

«Семь женщин занимают руководящие должности. Это помощник министра обороны, заместитель начальника департамента Министерства обороны, заместитель начальника департамента по делам обороны, заместитель начальника военного госпиталя, базы, центра и лазарета», - говорится в ответе Министерства обороны на официальный запрос МИА «Казинформ».

Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День защитника Отечества. Также 7 мая Вооруженным силам РК исполняется 31 год.



