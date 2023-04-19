Около 7 тысяч рабочих мест создадут в сфере сельского хозяйства РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В сфере сельского хозяйства Казахстана реализуется около 300 проектов на сумму 536 млрд тенге. Об этом Премьер-Министр Алихан Смаилов сказал на совещании под председательством Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Алихана Смаилова, это позволит создать в отрасли около 7 тысяч рабочих мест. Наряду с этим проводится работа по совершенствованию системы субсидирования. Премьер-Министр добавил, что объем льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ в текущем году увеличен до 140 млрд тенге. На проведение посевной аграриям выделено 419 тысяч тонн дизельного топлива по сниженным ценам, а под сбор урожая будет предусмотрено еще 400 тысяч тонн топлива. Кроме того, до 145 млрд тенге увеличен объем льготного кредитования для приобретения сельхозтехники.

«По поручению Главы государства принята новая Концепция развития сельских территорий, которая направлена на модернизацию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на селе», - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в текущем году началась реализация проекта «Ауыл аманаты» по повышению доходов сельчан за счет льготного микрокредитования и развития сельхозкооперации. В текущем году на эти цели выделено 100 млрд тенге. В течение 7 лет проектом планируется охватить более 1 млн сельских жителей, суммарно на его реализацию предусмотрен 1 трлн тенге.

При этом Алихан Смаилов подчеркнул, что одним из ключевых механизмов развития села остается программа «Ауыл – Ел бесігі». В текущем году планируется реализовать 1800 проектов в 900 селах на 198 млрд тенге. Принимаются меры по развитию инфраструктуры приграничных территорий. В 2023 году в 140 таких населенных пунктах введут в эксплуатацию 290 объектов.

Напомним, в Астане проходит совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.