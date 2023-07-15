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      Происшествия, ЧС

    Около 7 тысяч человек спасли сотрудники МЧС с начала года

    15 Июля 2023, 02:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В МЧС Казахстана состоялось расширенное заседание коллегии по итогам деятельности Министерства за первое полугодие 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В заседании коллегии принял участие первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр.

    Открывая коллегию, министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов отметил, что указанный период был сложным и напряженным, но все поставленные задачи министерством выполнены.

    Также министр проинформировал о том, что Главой государства поставлен ряд задач по снижению количества ЧС и реализации комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности граждан.

    «За истекший период 2023 года в результате принимаемых мер количество пострадавших в ЧС по стране сократилось на 13,3%, погибших на 8,4%«, - сообщил Сырым Шарипханов. - Подразделениями МЧС в первом полугодии 2023 года совершено более 42 тысяч выездов, спасено порядка 7 тысяч человек, эвакуировано более 7 тысяч человек, оказана первая медицинская помощь свыше 2 500 гражданам».

    Ликвидация наиболее крупных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера потребовала привлечение группировок с соседних регионов, что позволило в сложнейших условиях минимизировать ущерб и потери.

    Сырым Шарипханов отметил, что реализация государственной политики по предупреждению и ликвидации ЧС продолжается на плановой основе и определил основные приоритетные направления деятельности министерства, по которым будет проводиться масштабная и целенаправленная работа в ближайший период.

    Первый вице-министр Ибрагим Кульшимбаев проинформировал о работе, проделанной органами гражданской защиты.

    Роман Скляр поблагодарил коллектив за проделанную сложную работу и обозначил ряд актуальных вопросов, требующих системного решения. Отмечена также необходимость укрепления координирующей роли МЧС для принятия превентивных мер, усиления реагирования на все виды ЧС, заблаговременной подготовки к отопительному и паводковому сезонам.

    Фото: пресс-служба МЧС РК

    В ходе коллегии также заслушаны руководители структурных и региональных департаментов по вопросам прохождения пожароопасного периода, мероприятий гражданской обороны, состояния промышленной безопасности в республике, служебно-воинской дисциплины.

    И.о. начальника Академии гражданской защиты им. М. Габдуллина Куанышбек Карменов довел информацию по вопросам подготовки учебным заведением кадров от рядового до руководящего состава МЧС.

    В рамках коллегии также прошли рабочие совещания по актуальным направлениям деятельности.

    Фото: пресс-служба МЧС РК

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК МЧС Спасение
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