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    Около 6500 авто зарегистрировано за время легализации в Акмолинской области

    9 Августа 2023, 20:34

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Всего в рамках легализации в Акмолинской области было зарегистрировано 6474 транспортных средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, от владельцев иностранных транспортных средств в рамках легализации через СпецЦОНы региона было принято 10461 заявление. Среди них 9063 - на автомашины, ввезенные из Российской Федерации, 1069 - из Республики Армения, 254 - из Республики Кыргызстан, 63 - из Грузии, 4 - из Монголии, 6 - из Беларуси.

    «Для граждан, подавших на легализацию до первого июля, но имеющих ограничения на регистрационные действия — это залоги, непогашенные задолженности по штрафам, аресты либо не снявших с учета по месту прежней регистрации 17-го июля, началась временная регистрация транспортных средств. Чтобы пройти временную регистрацию, необходимо подать заявление в процессинговом центре департамента полиции», - отметили в ведомстве.

    «Только за день к нам обратились 14 человек с заявлением. Легализация проходит активно, владельцы автомобилей проходят все необходимые процедуры, если возникают какие-либо вопросы или трудности, мы помогаем в их разрешении», - отметил старший госавтоинспектор процессингового центра майор полиции Сайран Жукебаев.

    Напомним, что с 22 мая вступило в силу постановление Правительства РК о регистрации транспортных средств под видом автоконструкторов. В Акмолинской области зарегистрировано более 300 подобных автомашин, из них более 200 - из Российской Федерации, 50 - из Армении и 19 - из Республики Кыргызстан.

    Всего в рамках легализации было зарегистрировано 6474 транспортных средства.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК
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